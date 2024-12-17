Uydudan takip edilen Kafkas vaşağı, 6 aydır ormanın derinliklerinde zaman geçiriyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uydu vericisiyle takip edilen Kafkas vaşağı "Başak", ormanın derinliklerinde zaman geçirdiği 6 ayda 481 kilometre yürüdü.

KuzayDoğa Derneği görevlileri, Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği tespit edip korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış'taki yaban hayvanlarına yönelik bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl takibe alınan vaşağın diğer vaşaklara göre farklı hareket ettiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Sadece ormanın içinde hareketlerini gerçekleştiriyor. Kışın karın ilk düştüğü andan itibaren biz de takibe başlıyoruz, karda izleri daha rahat bulunuyor. Vaşağın izinden giderek yanında başka birey var mı, yok mu, bunu anlamaya çalışacağız. Vaşaklar Sarıkamış ormanlarında yaşayan en büyük kedi türü, bu ormanlardaki hayatla birlikte vaşaklar da hayat buluyor. Bu ormanlar vaşak için çok korunaklı bir alan, Sarıkamış ormanlarını korumak vaşakları korumak anlamına geliyor."