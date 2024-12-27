Kars'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kontrollerde ayrıca dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalandı, yoklama kaçağı 8 kişiye de işlem yapıldı.

Ekipler, bu çerçevede 2 metruk bina, 21 umuma açık yer ile 39 ayrı noktada yol kontrol ve arama yaptı.

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