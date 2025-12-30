Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin Güran dosyasında yargıtay 3 cezayı onadı, 1'ini bozdu | Son dakika haberleri

        Narin Güran dosyasında yargıtay 3 cezayı onadı, 1'ini bozdu

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 30.12.2025 - 19:42
        Yargıtay 3 cezayı onadı, 1'ini bozdu
        Daire, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024'te verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

        Buna göre, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

        Eylemin bu sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığına işaret edilen kararda, yerel mahkemece kurulan hükümde, sanıkların eylemlerine uyan suç vasfı ile suça iştiraklerinin niteliklerinin doğru biçimde belirlendiği kaydedildi.

        SANIK BAHTİYAR HAKKINDA BOZMA

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise bozdu.

        Dairenin kararında, Bahtiyar'ın sanık amca Salim Güran ile samimi ve yakın arkadaş olduğu, eylem saatinden önce sanıklar Salim, Enes, Yüksel ve Nevzat'ın köyde olduklarının anlaşıldığı, olay saatinden önceki zaman diliminde görüşmeye başladıkları ifade edildi.

        Olaydan önce sanık Bahtiyar'ın Salim Güran'ı arayarak irtibata geçtiği, Kur'an kursundan çıkan Narin'in de her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olan patika yolu kullanarak evine gittiği aktarılan kararda, bu sırada sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın birbirlerine yakın şekilde Narin'in her zaman kullandığı yol bölgesinde ve maktulün evi yakınında bulundukları tespitine yer verildi.

        Narin'in, patika yoldan çıkarak evi ile müştemilatının bulunduğu yere gelmesi üzerine buraya geçen sanık Salim ve evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ile Enes Güran tarafından öldürüldüğü tespitine yer verilen kararda, "Maktulün cesedinin sanık Salim Güran tarafından olay öncesinde birlikte olduğu, evin dışında bekleyen arkadaşı sanık Nevzat'a gizlemesi veya yok etmesi amacıyla teslim edildiği, sanık Nevzat'ın da maktulü yapılan aramalar sonucu bulunduğu derenin toprak ile birleşen kısmına çuval içerisinde götürerek bıraktığı ve üzerini taş ile örttüğü anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

        Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in öldürülmesi eylemine, "sanık Salim Güran'ın yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında da yardımda bulunmak suretiyle iştirak ettiği" değerlendirmesine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

        "Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı Kanun'un 82/1-e-f, 39. maddeleri uyarınca nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan mahkumiyeti yerine, suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi hukuka aykırı bulunmuştur."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

