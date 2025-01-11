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        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi

        Iğdırlı şef, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde mangal yakarak 1 metrelik kebap pişirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:40
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        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi
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        Iğdırlı şef, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde mangal yakarak 1 metrelik kebap pişirdi.

        Dondurucu soğukların etkisiyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası, Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı mevkisinde 25 santimetreye ulaştı.

        Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezintinin ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği Kars-Ardahan sınırları arasındaki göl, zaman zaman çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

        Iğdır'dan gelen şef Habip Özmen, buzla kaplı gölün üzerinde etini işlemden geçirip boru kebabı haline getirdi. Daha sonra mangalı yakan Özmen, pişen kebabı gölde gezinti yapanlara ikram etti.

        Özmen, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün muazzam görünüme sahip olduğunu belirterek, burada yaklaşık 1 metrelik kebap pişirdiklerini, amaçlarının gölü tanıtmak olduğunu vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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