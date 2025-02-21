Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1816 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan Ardahan ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1816 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan Ardahan ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1816 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 995 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 394, Erzincan'da 188, Kars'ta 100, Tunceli'de 99 ve Ardahan'da 40 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
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