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        Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1816 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan Ardahan ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1816 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:58
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        Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1816 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan Ardahan ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1816 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 995 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 394, Erzincan'da 188, Kars'ta 100, Tunceli'de 99 ve Ardahan'da 40 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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