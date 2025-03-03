Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        E.Ö. idaresindeki 36 ABF 927 plakalı otomobil, Kars-Kağızman kara yolu Kötek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan ailesinden 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstenen ceza belli oldu
        İstenen ceza belli oldu
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Netanyahu'ya sırtlarını döndüler
        Netanyahu'ya sırtlarını döndüler
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi
        Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi
        Kars'ta asırlık tandırlar ramazan sofraları için yandı
        Kars'ta asırlık tandırlar ramazan sofraları için yandı
        Dondurucu soğukta yarı açık ahırda hayvancılık yapıyor
        Dondurucu soğukta yarı açık ahırda hayvancılık yapıyor
        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Kars'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü