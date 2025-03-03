Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
E.Ö. idaresindeki 36 ABF 927 plakalı otomobil, Kars-Kağızman kara yolu Kötek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan ailesinden 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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