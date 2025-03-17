Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta heyelan ulaşımı aksattı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen heyelan, kara yolunda ulaşımı bir süre aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta heyelan ulaşımı aksattı
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen heyelan, kara yolunda ulaşımı bir süre aksattı.

        Karakurt bölgesindeki Sarıkamış-Kağızman kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle büyük kaya parçaları yola düştü.

        Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kaya parçalarını ve toprak birikintisini temizledi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

        Sürücüler, kaya parçalarının düşerek tehlike oluşturduğu bölgede tedbir alınmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde baharda kayak keyfi sürüyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde baharda kayak keyfi sürüyor
        Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Daştan, hayvan barınağını ince...
        Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Daştan, hayvan barınağını ince...
        Kars'ta çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı
        Kars'ta çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı
        Kars'ta ısınan havayla yaban hayatı canlandı
        Kars'ta ısınan havayla yaban hayatı canlandı
        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı