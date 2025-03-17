Kars'ta heyelan ulaşımı aksattı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen heyelan, kara yolunda ulaşımı bir süre aksattı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen heyelan, kara yolunda ulaşımı bir süre aksattı.
Karakurt bölgesindeki Sarıkamış-Kağızman kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle büyük kaya parçaları yola düştü.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kaya parçalarını ve toprak birikintisini temizledi.
Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Sürücüler, kaya parçalarının düşerek tehlike oluşturduğu bölgede tedbir alınmasını istedi.
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