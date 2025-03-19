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        Kağızman'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreografi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel koreografi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:23
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        Kağızman'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreografi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel koreografi hazırladı.

        Kazım Karabekir Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, tek sıra olarak okul bahçesinde bir araya geldi.

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü için sırayla ilerleyen öğrenciler, "Dur Yolcu" yazısını temsilen koreografi oluşturdu, Türk bayrağını açtı.

        Kağızman Kazım Karabekir Okul Müdürü Mustafa Bilgi, tüm şehitleri rahmetle anarak, "Aziz şehitlerimiz canları pahasına bu vatanı bizlere emanet ettikleri gibi bizler de canlarımız pahasına bu vatanımızı seve seve korumaya yüceltmeye ve bilimin ışığında milli ve manevi bir ruhla yüceltmeye devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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