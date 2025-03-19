Kağızman'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreografi
Kars'ın Kağızman ilçesinde öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel koreografi hazırladı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel koreografi hazırladı.
Kazım Karabekir Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, tek sıra olarak okul bahçesinde bir araya geldi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü için sırayla ilerleyen öğrenciler, "Dur Yolcu" yazısını temsilen koreografi oluşturdu, Türk bayrağını açtı.
Kağızman Kazım Karabekir Okul Müdürü Mustafa Bilgi, tüm şehitleri rahmetle anarak, "Aziz şehitlerimiz canları pahasına bu vatanı bizlere emanet ettikleri gibi bizler de canlarımız pahasına bu vatanımızı seve seve korumaya yüceltmeye ve bilimin ışığında milli ve manevi bir ruhla yüceltmeye devam edeceğiz." dedi.
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