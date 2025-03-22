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        Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde boynu kırılan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:10
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        Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde boynu kırılan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Gülyüzü köyünde düşme sonucu boynunda kırık oluşan 76 yaşındaki Şahhanım Çeğilli'nin (76) yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık personeli, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye gidemeyince İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansın geçişini sağladı.

        Sağlık ekiplerince evinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınan Çeğilli, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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