Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:37 facebook

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