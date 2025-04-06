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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:32
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi.

        Yeterli kar yağışı olmaması nedeniyle 30 Aralık 2024'te sezonu açan merkez, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

        Yaklaşık 3 ay boyunca merkeze gelen turistler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

        Bölgede havaların ısınmasıyla kayak merkezinde sezon tamamlandı.

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kazasız belasız bir şekilde sezonu tamamladıklarını söyledi.

        Çok sayıda turistin merkeze geldiğini ifade eden Taş, "Bu sene yapılacak karlama sistemiyle önümüzdeki kayak sezonunu daha erken açıp daha geç kapatmayı planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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