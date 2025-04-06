Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi.

Yeterli kar yağışı olmaması nedeniyle 30 Aralık 2024'te sezonu açan merkez, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Yaklaşık 3 ay boyunca merkeze gelen turistler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Bölgede havaların ısınmasıyla kayak merkezinde sezon tamamlandı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kazasız belasız bir şekilde sezonu tamamladıklarını söyledi.

Çok sayıda turistin merkeze geldiğini ifade eden Taş, "Bu sene yapılacak karlama sistemiyle önümüzdeki kayak sezonunu daha erken açıp daha geç kapatmayı planlıyoruz." dedi.