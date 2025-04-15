Kars'ta kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Bölgede araçları kara saplanan bazı vatandaşlara da Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yardım etti.

Yağış nedeniyle Kars-Ani kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, 1993 rakımlı Yahni Dağı Geçidi'nde yoğun kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

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