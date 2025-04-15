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        Kars'ta kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

        Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:15
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        Kars'ta kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
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        Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

        Kentte gün boyunca yağan kar, bazı noktalarda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Kars-Ani kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, 1993 rakımlı Yahni Dağı Geçidi'nde yoğun kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

        Bölgede araçları kara saplanan bazı vatandaşlara da Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yardım etti.

        Ekipler, Kars-Ani kara yolunda ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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