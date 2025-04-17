Sarıkamış'ta doğada kardelenler ve göçmen kuşlar görülmeye başlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan karın ardından doğada kardelenler, sulak alanlarda göçmen kuşlar görülmeye başladı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışının ardından açan güneşle doğa farklı güzelliğe büründü.

Hava sıcaklığının 8 dereceye yükseldiği ilçede, beyaza bürünen sarıçam ormanları, kar sularıyla oluşan büyük göletler, baharı müjdeleyen kardelenler, güzel manzaralar oluşturdu.

Göçmen kuşların da sulak alanlarda görülmeye başladığı bölgede doğa fotoğrafçıları manzara ve yaban kuşlarını görüntülemeye çalıştı.

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz AA muhabirine, Sarıkamış'ın son günlerde yağan karla renklendiğini söyledi.

Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzellikler sergilediğini belirten Solmaz, "Baharın habercisi olan sıcakların da etkisiyle oluşan göletlere göçmen kuşlar geliyor, bunları fotoğraflıyoruz. Diğer taraftan da yeşil ağaçların koynundaki beyazlıkları fotoğraf karelerine dökmek istedik. Doğanın bu güzelliklerini fotoğrafçılar olarak değerlendirdik." ifadelerini kullandı.