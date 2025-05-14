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        Kars'ta traktör sele kapıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir traktör sele kapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:48
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        Kars'ta traktör sele kapıldı
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        Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir traktör sele kapıldı.

        İlçeye bağlı Akçakale köyünde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.

        Bu sırada dereyi geçmeye çalışan Murat Kalkan'ın kullandığı traktör, sele kapılarak bir süre sürüklendi.

        Traktör çalılık bir alanda durdu, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

        Köylülerin çalışmasıyla traktör bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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