Kars'ta traktör sele kapıldı

Bu sırada dereyi geçmeye çalışan Murat Kalkan'ın kullandığı traktör, sele kapılarak bir süre sürüklendi.

İlçeye bağlı Akçakale köyünde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.

Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir traktör sele kapıldı.

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