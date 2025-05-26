Kars'ta mahalleye inen bozayı yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımda dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.
Ormanlık alandan Tepe Mahallesi Taşkıran TOKİ konutları bölgesine inen bir bozayı, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.
Poşetleri ağzına alan bozayı, ormanlık alan içine girerek gözden kayboldu.
Ayının görüntüleri kameralara yansıdı.
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