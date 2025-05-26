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        Kars'ta mahalleye inen bozayı yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 20:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:52
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        Kars'ta mahalleye inen bozayı yiyecek ararken görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımda dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.

        Ormanlık alandan Tepe Mahallesi Taşkıran TOKİ konutları bölgesine inen bir bozayı, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

        Poşetleri ağzına alan bozayı, ormanlık alan içine girerek gözden kayboldu.

        Ayının görüntüleri kameralara yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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