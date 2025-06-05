Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kurban Bayramı öncesi 5 ilde hayvan dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Kars, Şanlıurfa, Artvin, Erzurum ve Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban Bayramı öncesi 5 ilde hayvan dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars, Şanlıurfa, Artvin, Erzurum ve Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez İlçe Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden 5 besici, hayvanlarını Ardahan'dan E.Y. ve M.M'ye sattığını ancak daha sonra bu kişilere ulaşamadığını, dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışma neticesinde E.Y. ve M.M'nin, Kars'tan 3 milyon 872 bin, Şanlıurfa'dan 700 bin, Artvin'de 531 bin, Erzurum'dan 165 bin, Bayburt'tan 110 bin olmak üzere 5 milyon 378 bin liralık hayvan hırsızlığını dolandırıcılık yöntemiyle yaptıkları tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 2 şüpheli Ardahan'da tespit edildi.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda E.Y. ve M.M. Ardahan'da yakalandı.

        Şüpheliler işlemleri için Kars'a getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"

        Benzer Haberler

        Psikologdan uyarı: 12 yaş altı çocuklar hayvan kesim alanlarından uzak tutu...
        Psikologdan uyarı: 12 yaş altı çocuklar hayvan kesim alanlarından uzak tutu...
        Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaralandı
        Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaralandı
        Kağızman'da öğrencilerce "Filistin" temalı resim sergi açıldı
        Kağızman'da öğrencilerce "Filistin" temalı resim sergi açıldı
        Yüksek takipçili sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapan 11 ş...
        Yüksek takipçili sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapan 11 ş...
        Tesettür giyimi satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
        Tesettür giyimi satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
        Kadın tesettür giyim satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
        Kadın tesettür giyim satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi