Kars'ta doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

Burada yapılan müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedaviye alınan Önen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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