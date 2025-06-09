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        Kars'ta doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:43
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        Kars'ta doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Diyarbakır'dan Kağızman'a oğlunun yanına gelen ve doğa gezisine çıkan Sadun Önen (58), Kozlu köyü yakınlarında ayı saldırısına uğradı.

        Önen'in bağırma sesini duyan çevredeki çobanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kolu kırılan, kafa ve sağ baldırından ağır yaralanan Önen, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedaviye alınan Önen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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