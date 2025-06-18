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        Ani'deki kazılarda bulunan "sırlı seramikler" görücüye çıktı

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkarılan ve farklı figürlerin üzerinde bulunduğu "sırlı seramikler" sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:05
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        Ani'deki kazılarda bulunan "sırlı seramikler" görücüye çıktı
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        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkarılan ve farklı figürlerin üzerinde bulunduğu "sırlı seramikler" sergilendi.

        Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri'nin iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslılar tarafından yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek yurt topraklarına katıldı.

        Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aralarında her biri farklı bir güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra paha biçilmez diğer tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı bir önem arz ediyor.

        Birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve kazı çalışmalarının devam ettiği Ani'de, birbirinden farklı eserler gün yüzüne çıkartılıyor. Kazı çalışmalarında bulunan "sırlı seramikler", Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergiye açıldı.

        - İki vitrinlik sergi yıl boyunca açık olacak

        Bitkisel ve geometrik süslemelerin yer aldığı seramik parçalarından oluşan iki vitrinlik sergi, yıl boyunca sergilenecek.

        Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdür Vekili Hakim Aslan, AA muhabirine, Ani Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında bulunan ve ilk defa sergiye çıkartılan sırlı seramiklerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

        Aslan, müzedeki iki vitrinde sırlı seramik bölümü açtıklarını belirterek, "Bu seramikler arasında özellikle 900 ile 1000 yıl öncesine ait olan önemli Orta Çağ dönemi seramikleri bulunmaktadır. Bunların en güzel örnekleri ise Selçuklular dönemine ait olan 'sırlı seramikler'dir. Yeşil ve mavi tonlarında kobalt mavisi tonlarında yapılmış olan 'sırlı seramikler' üzerinde, bitkisel ve geometrik süslemeler ile insan figürleri bulunmaktadır." dedi

        - "Çevresinde Farsça ile Arapça yazılar bulunmakta"

        Selçuklular dönemine ait seramiklerde birçok figürün yer aldığını anlatan Aslan, "Selçuklular dönemine ait çok güzel örneklerinden olan saraylı aşıklar ikonografisine sahip olan seramikler de bu kapsamda sergilenmiş. Biz burada bir çini ve bir de seramik olmak üzere iki saraylı aşık eser sergilemiş bulunmaktayız. Seramiğin merkezde bir hayat ağacı, hayat ağacının iki etrafında ise insan figürü yer almakta ve çevresinde ise Farsça ile Arapça yazılar bulunmakta. Yazının içeriğinde ise aşk şiiri geçmektedir." diye konuştu.

        Aslan, örneklerine çok rastlamadıkları mutfak malzemelerin, baharatlık olarak kullanılan küçük eserlerin de sergide bulunduğundan bahsederek, "Bunlar da yine sırlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sergimizin açılışı tarihi itibarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin de yoğunluklu olarak sergimizi ziyaret ettiklerini gördük. Bu da ziyaretçi potansiyelimizi ve sayısını arttırmaktadır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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