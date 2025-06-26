Kars'taki Karakurt HES Barajı'nın doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı

Baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyünün eski yerleşim yerinde bulunan evler, ağaçlar ve cami, su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geliyor, doluluk arttığında ise yeniden su altında kalıyor.

Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen barajda, ilkbahar ve yaz dönemindeki yağışlarla su seviyesi yükseldi.

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