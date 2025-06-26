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        Kars'taki Karakurt HES Barajı'nın doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nın doluluk oranı, bölgede etkili olan yağışlarla yüzde 85'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:08
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        Kars'taki Karakurt HES Barajı'nın doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nın doluluk oranı, bölgede etkili olan yağışlarla yüzde 85'e ulaştı.

        Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen barajda, ilkbahar ve yaz dönemindeki yağışlarla su seviyesi yükseldi.

        Doluluk oranı yüzde 85'e ulaşan baraj gölü, dronla görüntülendi.

        Baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyünün eski yerleşim yerinde bulunan evler, ağaçlar ve cami, su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geliyor, doluluk arttığında ise yeniden su altında kalıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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