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        Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda beslenirken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yumurtadan çıkan angut yavruları, sulak alanda beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:40
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        Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda beslenirken görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yumurtadan çıkan angut yavruları, sulak alanda beslenirken görüntülendi.

        Bozayı, kurt, tilki, karaca, tavşan, yeşilbaş, saka, angut gibi birçok türe üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarıyla kaplı ilçe, yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

        Bölgedeki sulak alanlarda beslenen angutlar da doğaya renk katıyor.

        Yaklaşık 1,5 ay önce yumurtadan çıkan angutlar, Acısu Deresi ve Hançerli Düzü göletlerinde beslenirken görüntülendi.

        Angut yavruları, toplu halde gölette yüzüp yiyecek aradı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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