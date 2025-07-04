Kars'ta dolu etkili oldu
Kars'ın Selim ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Selim ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Doluyla birlikte etraf beyaza büründü.
Sürücüler Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı sürücüler araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.
Dolunun tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.
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