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        Kars'ta dolu etkili oldu

        Kars'ın Selim ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:33
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        Kars'ta dolu etkili oldu
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        Kars'ın Selim ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Doluyla birlikte etraf beyaza büründü.

        Sürücüler Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Bazı sürücüler araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.

        Dolunun tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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