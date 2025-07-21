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        Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin Kars'taki "Yabanla Buluşma Kampı" başladı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, farklı illerden veterinerlik fakültesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Yabanla Buluşma Kampı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:01
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        Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin Kars'taki "Yabanla Buluşma Kampı" başladı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, farklı illerden veterinerlik fakültesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Yabanla Buluşma Kampı" başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği tarafından organize edilen kamp, Osman Yüce Kayak Merkezi'nde düzenleniyor.

        Eğitim kampına katılan Türkiye'nin farkı illerindeki veterinerlik fakültesinden 12 öğrenci, üç gün süreyle bölgede yaban hayatını gözlemleyecek, eğitim alacak.

        Kampın il gününde KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, katılımcılara GPS, pusula, dürbün ve fotokapan kullanımını öğretti, arazi çalışmalarında kullanılan temel ekipmanları tanıttı.

        Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karaahmetoğlu Çoban da katılımcılara çevrim içi sunum yaptı.

        Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Resul Gök ise yaban hayatı koruma mevzuatı konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

        Kamp koordinatörü Uygar Çelik, Gençlik Spor Bakanlığının ÜNİDES programı kapsamında kampa başladıklarını ifade ederek, "Kampımız başladı, çadırlarımızı kurduk, 9 ilden 12 öğrencinin katılımıyla eğitimlerimiz başladı." dedi.

        Öğrencilerden Semih Türkoğlu da Sarıkamış'ın çok güzel bir yer olduğunu ve çadırlarını kurarak eğitime başladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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