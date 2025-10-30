Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali törenle hizmete açıldı

        Kars Belediyesince yapımı tamamlanan Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:39
        Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali törenle hizmete açıldı
        Kars Belediyesince yapımı tamamlanan Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde törenle hizmete açıldı.

        Yenişehir Mahallesi Harakani Havalimanı yanında bulunan Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışı dolayısıyla Kars Belediyesi önünde toplanan otobüsler, şehir içinden konvoyla yeni otogara götürüldü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kars'tan İstanbul'a hareket eden ilk otobüs, yeni terminalden uğurlandı.

        Burada konuşan Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın bölgenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Tarihi, kültürü, turizmle beraber bu şehir inşallah yakın zamanda açılacak koridorla belki bir ileri aşamada açılacak Ermenistan sınırıyla daha da önemli bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Bu şehre gelen insan tabii ki çok şükür havaalanımız, tren garımız var, otogarımızın eklenmesiyle insanımızın mutlu gelmesini ve bu şehirde mutlu olmasını, mutlu ayrılmasını istiyoruz." dedi.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da yeni otogar binasının hayırlara vesile olmasını diledi.

        Otogarların herkesin hayatında çok farklı bir yeri olduğunu anlatan Çalkın, "Otogarı Kars'ımıza kazandıran belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı olarak belediye başkanımızla yaptığı projelerin hepsini destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ise uzun yıllardır beklenen projenin tamamlanmasından dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

        Yıllar önce temeli atılan ve çeşitli sebeplerden tamamlanamayan terminalin kendi döneminde hizmete girmesinden mutlu olduğunu aktaran Senger, "Bugün, memleketimizin kurtuluş gününde bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni otogarımız, toplam 55 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, modern ve kapsamlı bir tesis olarak hizmetinize sunulmuştur. 4 bin metrekarelik kapalı alanıyla, yolcularımızın konforu ve güvenliği ön planda tutulmuştur. Terminalimizde 13 otobüs peronu bulunmakta olup, şehirlerarası ve ilçe otobüsleri için özel alanlar oluşturulmuştur." şeklinde konuştu.

        Senger, yeni otogarın sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp ekonomik anlamda da katkı sağlayacağını belirterek, şehrin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri en iyi şekilde sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek terminal hizmete açıldı.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ile bazı protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

