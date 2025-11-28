Doğu Anadolu'da bal ormanları kurulduğu bölgelerde üretimi arttıracak

CÜNEYT ÇELİK / HÜSEYİN DEMİRCİ - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman köylüsünün gelirinin artırılması çalışmaları kapsamında yürütülen "Bal Ormanları Eylem Planı" çerçevesinde Erzurum Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 39 bal ormanı oluşturuldu.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü bu doğrultuda sorumluluk alanındaki Kars, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da bal ormanı sayısını 39'a yükseltti.

Sunduğu ekolojik katkının yanı sıra bal özü taşıyan bitkilerin ekim ve dikimiyle de kurulduğu bölgede bitki örtüsünü zenginleştiren bal ormanları, yörede arıcılık faaliyetinin artmasını sağladı.

- "Bal ormanları inanılmaz aktif şekilde kullanılıyor"

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, AA muhabirine, bölge müdürlüğü sınırları içerisinde 39 bal ormanı alanı oluşturulduğunu söyledi.

Ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrol ve rehabilitasyon gibi çalışmalarla bal özü taşıyan ağaç ile bitkilerin bal ormanlarını oluşturduğunu anlatan Karakurt, "Bal ormanları özellikle bölgelerimizdeki arıcılık faaliyetlerini desteklemek, bitki çeşitliliğini artırmak, aynı zamanda yörede yaşayan halka bununla birlikte arıcılara katma değer oluşturmak üzere Orman Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen alanlar. Türkiye genelinde de Orman Genel Müdürlüğünün tesis ettiği bal ormanları inanılmaz aktif şekilde kullanılıyor." dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt bölgesinde bal ormanını oluşturma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Karakurt, "Karakurt Bal Ormanı, yaklaşık 40 hektar yani 400 dönüm alandan oluşmaktadır. Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü olarak biz bu 40 hektarlık sahada yaklaşık 14 kilometre teras yaptık. Bu terasların içerisine de ceviz, badem, mahlep, iğde ve leylak gibi ağaç türlerinden 5 bin 500 fidan diktik. 2026 yılı içerisinde burada yine bir bal sağım ünitesi kurulacak. Aynı zamanda yine kovanların konuşlandırılacağı yerler yapılacak." diye konuştu.

- Sarıkamış'taki "Karakurt Bal Ormanı" 2026'da açılacak

Erzurum Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde bal ormanlarını oluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Karakurt, şöyle devam etti:

"Bölgemizde şu anda Karakurt Bal Ormanı ile 39 bal ormanı var. Bu bal ormanlarının toplam alanı 1656 hektar ve toplam kovan kapasitesi de 26 bin 355'e ulaştı. Burası bal ormanı için önemli bir yer, gerek rakım itibarıyla gerekse de vadide 12 ay akan su anlamında çok önemli bir yer. Doğada kendiliğinden yetişmiş ve arıcılığa katkı sağlayan türler de mevcut. Burada ceviz, badem, mahlep ve iğdeyle ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Buradaki bitki örtüsünü destekledik ama özelde de burada zaten başta sarıçam olmak üzere ardıç, akasya, söğüt, aynı zamanda yine otsu bitkilerden civanperçemi, kekik, çuha çiçeği, papatya, geven, hatta kantaron otu, altın otu ve su nanesiyle bütünleşik inanılmaz bir yerdeyiz. Bu da doğal olarak arıların gerek nektar gerekse de polen ihtiyaçlarını maksimum derece karşılayacak düzeyde."