        Kars Haberleri

        Kars'ta üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir okulu yeniledi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıkları tadilatla bir ortaokulu yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:01
        Kars'ta üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir okulu yeniledi
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıkları tadilatla bir ortaokulu yeniledi.

        Dr. Öğr. Üyesi Mert Mazhar Erduran'ın koordinasyonunda, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin gönüllü katılımıyla Sarıkamış Kazım Karabekir Ortaokulu'nun bakım, onarım ve boyama çalışmaları tamamlandı.

        Okulun çeşitli bölümleri yenilenerek öğrencilere daha temiz, güvenli ve estetik bir eğitim ortamı oluşturuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fakültenin öğrencileri, okulun öğrencileriyle futbol maçı yaptı. Daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Dr. Öğr. Üyesi Mert Mazhar Erduran, yaptığı açıklamada, öğrencilerin el birliğiyle hem okulun fiziki koşullarını iyileştirdiğini hem de ortaokul öğrencileriyle etkileşimde bulunarak sosyal sorumluluk bilincini sahada deneyimlediğini söyledi.

        Erduran, güzel bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle bu tür toplumsal sorumluluk projelerinde yer almak bizim için hem bir görev hem de mutluluk kaynağıdır. Öğrencilerimize fayda sağlayan bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi olarak eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Topluma katkı sağlayan projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz." dedi.

        Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Saim Aydın ise okulun ihtiyaç duyduğu yenileme çalışmalarının üniversite desteğiyle kısa sürede gerçekleştirildiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Aydın, projeye verilen katkı ve destekten dolayı Dr. Öğr. Üyesi Mert Mazhar Erduran ve fakülte öğrencilerine teşekkür belgesi ile plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

