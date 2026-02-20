Canlı
        Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

        Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Giriş: 20.02.2026 - 09:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:42
        Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu
        Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Kars'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen doğa dronla görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Araç camlarının buz tuttuğu ilçede, derelerin yüzeyi dondu.

        Akyaka ilçesinde de kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

        Ardahan'da da soğuk hava ve kar etkili oldu.

        Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Şehrin yüksek noktaları ise kar yağışıyla beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

