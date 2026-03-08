Kars'ta yolda kalan 12 araç ekiplerce kurtarıldı

Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 12 araç ekiplerce kurtarıldı.



Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşmesi ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Yoğun tipi nedeniyle Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi Türkmeşen grup köy yolu ile Karakale ve Oyuklu köy yollarında 12 araç mahsur kaldı.



Digor İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada araçlar kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.



Ekipler, yoğun tipi nedeniyle dikkatli olunmasını ve acil bir durum olmadığı sürece yola çıkılmamasını istedi.

