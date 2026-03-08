Canlı
        Kars Haberleri

        Kars'ta yolda kalan 12 araç ekiplerce kurtarıldı

        Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 12 araç ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:59
        Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşmesi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun tipi nedeniyle Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi Türkmeşen grup köy yolu ile Karakale ve Oyuklu köy yollarında 12 araç mahsur kaldı.

        Digor İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada araçlar kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

        Ekipler, yoğun tipi nedeniyle dikkatli olunmasını ve acil bir durum olmadığı sürece yola çıkılmamasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

