Ağrı Dağı’nın eteğine Nuh’un Bahçesi yapılacak

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle Ağrı Dağı’nın eteğindeki Iğdır’ın Aralık ilçesine Nuh’un Bahçesi yapılacak.

SERKA’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı6 kapsamında mali destek almaya hak kazanan Aralık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın “Nuh’un Bahçesi” projesinin sözleşmesi imzalandı.

Yaklaşık 500 bin TL bütçeli projenin sözleşmesini SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş imzaladı. Iğdır’ın Aralık ilçesi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İran sınırında bulunuyor. Ağrı Dağı’nı doğu yönünden gören en iyi konuma sahip ilçe, aynı zamanda Nahçıvan’dan gelen turistlerin uğrak mekanlarından biri. İlçedeki turistik destinasyonların geliştirilmesi için hayata geçirilecek olan proje kapsamında ilçedeki kadın ve gençlerin sosyal donatılara ulaşması ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.

Nuh’un Bahçesi projesi kapsamında, iki çocuk oyun grubu, 20 adet piknik masası, kamelyalar, çeşme, su kanalı, uzun atlama için kum havuzundan oluşan büyük bir mesire alanı yapılacak. Projeyle, sosyal mekanların yapılarak Iğdır’a transit geçiş yapan turistlerin aynı zamanda ilçeye de çekilmesi amaçlanıyor.

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