Bakan Akar ile Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov 'Kış-2021 Tatbikatı'nı izledi (2)

'TSK DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARINDANDIR'

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Kış-2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ile tatbikat yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Tatbikatın iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapıldığını belirten Hasanov, "Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularındandır. Kardeş ülke ile güçlü bir iş birliğimiz mevcut. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tecrübelerinde faydalanmak bizim için önemlidir. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki tarih, din ve medeniyet iki ülke arasındaki köklü bağları teşkil eder. Liderimiz Haydar Aliyev tarafından 'tek millet iki devlet' olarak ifade edilen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bugün de devlet başkanlarımızın rehberliğinde umutla devam etmektedir. Azerbaycan ile Türkiye arasında alakaların ve kardeşliğimizin devam etmesinde devlet başkanlarımızın katkısı büyük" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YANIMIZDA OLMASI BİZE GÜÇ VERDİ'

Azerbaycan'ın 44 günlük muharebede Ermenistan'ı mağlup ederek işgale son noktayı koyduğunu hatırlatan Hasanov, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Muharebe zamanında Türkiye politikasını çizdi ve bizim yanımızdaydı. Siyasi, manevi ve diplomatik desteklerle yanımızda oldu. Türkiye'nin bu tutumuyla dünyaya şu mesajı verdi: Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bütün dünya bir daha gördü ki, Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği sarsılmazdır ve ebedidir. Türkiye'nin yanımızda olması bizi daha da gururlandırdı, bize güç verdi. Biz bu güçten istifade ederek işgal altındaki topraklarımızı işgalden azat ettik. Azerbaycan halkı bunun çok kıymetlendirdi. Türkiye'nin bize verdiği büyük destekten dolayı teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Azerbaycan ve Türkiye askerleri, Azadlık Meydanı'ndan zafer geçidinden geçtiler. Bu tarihi günde Azerbaycan halkı da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla desteklerini göstermiştir. Kış tatbikatımızın da başarılı, hayırlı geçmesini temenni ediyor ve hepinizi tebrik ediyorum. Eminim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, ilişkilerimiz böyle devam edecek. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği."

'TATBİKAT BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2021 Tatbikatı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir. Burada önemli olan bir tarafta kendi içimizde kara, deniz, hava unsurlarının beraber çalışabilmesi diğer taraftan da Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerinin beraber çalışabilmesi bizim için önemli bir çalışma sahası, beraber çalışabilirliğin denenmesi bakımından çok önemli ortamlardır" dedi.

'SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKTIK'

Konuşmasında Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonla ilgili bilgi veren Bakan Akar, burada son terörist kalıncaya kadar mücadelenin süreceğini söyledi. Bakan Akar, "Yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapacağız. Bu çalışmaları sürdürürken FETÖ, YPG, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu manada Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek. Son aldığımız istihbari bilgiler neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Dün gece saat 02.55'ten itibaren hava kuvvetlerinin desteğiyle yeni bir operasyon başladı. Pençe-Kartal 2 operasyonu başladı. Sığınaklarını başlarına yıktık, etkisiz hale getirip bölgenin güvenliğini sağlamak amaç. Bizim için en önemli olan konu da ülkemizin, sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği. Bunun için mücadelemiz devam ediyor. Bu harekat dahil, diğer harekatlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda bizim saklı-gizli yaptığımız bir şey yok. Dün başlatılan Pençe2 harekatıyla ilgili müttefiklerimizle koordine etmiş bulunuyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Yapmaya çalıştığımız şey sınırlarımızın güvenliği halkımızın güvenliği" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN KATKISI ÇOK BÜYÜK'

Suriye'de 2016'dan itibaren başlayan operasyonlar olduğunu belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Temelinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Hudutlarımızın halkımızın güvenliği esas. Hatırlarsanız Kilis'te, Reyhanlı'da şehitlerimiz oldu. Oradaki insanlarımız günlük hayatlarını bile sürdüremez oldu. DEAŞ, PKK, YPG dahil operasyonlarımızı yaptık. Buradaki terör koridoru parçalandı. Burada terör koridoru inşa edilemeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Bugüne kadar gereken ne varsa yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugünlere gelinmesinde seçimlerin görüşülmesinde Türkiye'nin katkıları unutulmamalı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye olmasaydı oradaki resim farklı olurdu. Burada Türkiye'nin katkısı çok büyük. Bizim terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek. PKK'dan farkı olmayan YPG'yle mücadelemiz de sürecek. Onların da herhangi bir şekilde ülkenin güneyinde tehdit oluşumu içinde olmalarına müsaade etmedik etmeyeceğiz."

'TEHDİT DİLİNDEN VAZGEÇMELERİ LAZIM'

Konuşmasında Kıbrıs, Ege ve Akdeniz'de sürdürülen faaliyetleri de anlatan Akar, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta, Ege'de ve Akdeniz'de sürdürülen faaliyetler var. Burada hak ve menfaatlerimize dokunulmadan, kimsenin hakkına göz dikmeden ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Diyalogdan yanayız. Asil milletimizin zerre kadar hakkının hukukunun çiğnenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bugüne kadar Atina ve Ankara'da yapılan toplantıların 4'üncüsünün Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Yunanlı dostlarımızı davet ettik, gelmelerini bekliyoruz. Ancak burada da bölgede Yunanlı dostlarımızın gerilimi artırıcı dil kullanmamaları lazım. Yunanlı komşularımızın tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Bu dille problemlerin yayılmasına neden oluyorlar. Tehdit dilini kabul etmemiz mümkün değil. Olayların gerginliğini artırmakla Yunan komşularımızın bir yere varamayacağını bilmeleri lazım. Herkes tatbikatını elbette yapacak. Fakat hiçbir şekilde bir komşu ülke hedef gibi yapılırsa bu ziyaretlerin tahrike dönüşmemesi lazım. Yunanlı komşularımızla her şeyi konuşmaya hazır olduğumuzu, güven ve rahat içinde iki tarafın da yaşaması gerektiğini, silahlanma yarışına gitmelerini de iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını, Türkiye'nin susmayacağını da bir kez daha söylemek istiyorum" dedi.

'ULUSLARARASI HUKUKA BAĞLI KALMAMIZ, TAVİZ DEĞİL'

Bakan Akar, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli meselesi olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adaları silahlandırıyorsunuz, bunu nasıl izah edeceksiniz? Tüm bunlara rağmen, tüm tahriklere rağmen nezaketle konuşmayı, görüşmeyi istediğimizi muhataplarımıza bildirdik. Kıbrıs milli meselemiz. bugüne kadar hangi noktadaysak aynı noktadayız. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkının hukukunun korunması, verilmesi lazım Kıbrıs Türkünü yok sayarak bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi lazım. Objektif olmaları lazım. Bizim uluslararası hukuka bağlı kalmamız, taviz gibi bir şey değil. Biz samimi olarak birlikte yaşamayı arzu ediyoruz. Bu olmadığı zamanda hakkımız, hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz. Dileğimiz beraber oturalım, konuşalım diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti garantör bir devlettir. Herhangi bir devletin dışardan gelip söz söyleme hakkı yok. Garantör devletlerin görüşmesi lazım. Garantörlük devlet hakkımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, KKTC'nin içinde olmadığı bir çözümün de yaşama şansı yok. Bu da bir gerçek."

'LİBYA'DA SİYASİ SÜREÇ BAŞLADI'

Libya'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini, orada BM tarafından tanınan bir hükümet kurulduğunu ifade eden Akar, "Toplu mezarlar, işkence odaları ortaya çıktı. Oradaki kardeşlerimizin daveti üzerine askeri eğitim, dayanışma noktasında iş birliğimiz oldu. BM'nin tanıdığı hükümeti cezalandırıp darbecileri ödüllendiriyorsunuz. Yanlış olduğunu tekrar tekrar muhataplarımıza iletiyoruz. Libya Libyalılarındır. Geldiğimiz noktada siyasi süreç başladı ve devam ediyor. Bu noktaya gelinmesinde Türk devletinin ve TSK'nın rolü gözükmüyor mu? Bunun görülmesi lazım" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Covid-19'la mücadeleyle ilgili de bilgi vererek dünya orduları içinde birinci olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Akar, Hasanov ile kuvvet komutanları tatbikat alanındaki Türk ve Azerbaycan bayrakları altında hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakanlar, tatbikatı takip eden gazetecilerle de fotoğraf çekildi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Turgay IPEK

