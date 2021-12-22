Kağızman’da okullar 1 gün tatil edildi İlçede tipiden 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Kağızman’da yoğun hava muhalefeti nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Kar ve tipiden dolayı Kağzman ilçesinde 10 köy yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kağızman Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti nedeniyle ilçe merkez ve merkeze bağlı köylerimizdeki okullarımızda taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Öte yandan Kağızman’da etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı 10 köyün ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. Yolları kapanan 10 köyün yollarının yeniden ulaşıma açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Özel İdare karla mücadele ekipleri Akören, Çaybük, Çengilli, Çukurayva, Karaboncuk, karakuş, Kömürlü, Taşbilek, Tunçkaya ve Ülker köylerinin yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin karla mücadele çalışmasını tipi olumsuz etkiliyor.

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