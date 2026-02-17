Kars'ın neyi meşhur? Kars'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Sokaklarında yürürken kendinizi 19. yüzyıl Rusya'sında veya orta çağın gizemli Ani Harabeleri'nde hissettiren bu şehir, mimarisiyle diğer Anadolu kentlerinden keskin bir şekilde ayrılır. Baltık mimarisinin taş binaları, geniş caddeleri ve heykelleriyle Kars, adeta bir Avrupa şehri havasındadır. Ancak bu modern görünümün hemen ardında, Aşık Şenlik'in türküleri, cirit oyunlarının coşkusu ve kaz etinin dayanılmaz kokusuyla harmanlanmış, köklü bir Anadolu ruhu yatar. Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezinti yapmanın, donmuş gölün altından çıkarılan balığı yemenin ve Ani'nin surlarında tarihe dokunmanın verdiği haz, başka hiçbir yerde bulunmaz.

REKLAM

Kars, coğrafi konumu ve sert iklimi nedeniyle kendine has bir yaşam kültürü geliştirmiştir. Şehirde hayat, soğukla mücadele etmek üzerine değil, soğukla barışık yaşamak üzerine kuruludur. Peynir müzelerinde anlatılan gravyerin hikayesi, şehrin gastronomik zenginliğinin en somut kanıtıdır. İşte Kars ile ilgili merak edilenler…

KARS'DA NE YENİR?

Kars mutfağı denince akla gelen ilk ve en ikonik lezzet, şüphesiz Kars kazıdır. Şehirde kaz yetiştiriciliği bir gelenektir ve kar yemeden kesilmeyen kazın eti makbuldür. Kar yiyen kazın eti yağlanır ve lezzetlenir. Tandırda veya fırında, kendi yağıyla ağır ağır pişen kaz eti, yanında bulgur pilavı ile servis edilir. Bu pilav da genellikle kazın yağıyla pişirilir ve ortaya muazzam bir lezzet şöleni çıkar. Kış aylarında Kars'a gidip kaz yemeden dönmek, şehri hiç ziyaret etmemiş sayılmakla eşdeğerdir. Şehrin bir diğer gastronomik hazinesi ise peynirleridir. Kars gravyeri, İsviçre kökenli olsa da Kars'ın yüksek yaylalarındaki sütlerle bambaşka bir aromaya kavuşmuştur. Delikli yapısı ve yoğun tadıyla dünyanın en iyi peynirleri arasında gösterilir. Ayrıca Kars kaşarı (eski kaşar), taze ve olgunlaştırılmış çeşitleriyle kahvaltıların vazgeçilmezidir.

REKLAM Hamur işleri konusunda da Kars mutfağı oldukça zengindir. Hangel, mantıya benzeyen ancak kıymasız yapılan, üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağı dökülerek yenen nefis bir yemektir. Haşıl ise yarma buğdayın haşlanıp üzerine tereyağı ve sarımsaklı yoğurt eklenmesiyle yapılan, özellikle sabah kahvaltılarında veya sahurda tüketilen doyurucu bir lezzettir. Kars ketesi, içi un kavurmasıyla doldurulan ve tel tel ayrılan yapısıyla çay saatlerinin baş tacıdır. Umaç helvası, unun kavrulmasıyla yapılan ve sıcak servis edilen, iç ısıtan bir tatlıdır. Ayrıca evelik çorbası ve kesme aşı gibi yöresel çorbalar da soğuk kış günlerinde şifa niyetine içilir. Çıldır Gölü kenarındaki restoranlarda ise gölden tutulan sarı sazan balığını yemek, Kars gastronomisinin farklı bir yüzünü keşfetmek demektir. KARS’DA NERESİ GEZİLİR? Kars gezisinin en büyüleyici durağı, hiç kuşkusuz Ani Ören Yeri'dir. Binbir Kilise Şehri olarak da bilinen Ani, Arpaçay Nehri'nin kenarında, Ermenistan sınırında yer alan devasa bir antik kenttir. İpek Yolu üzerindeki bu kent, Bagratlı Krallığı'na başkentlik yapmış, Selçukluların fethiyle Anadolu'da ilk cuma namazının kılındığı (Menuçehr Camii) yer olmuştur. Katedral (Fethiye Camii), Aziz Prkitch Kilisesi ve surlar, taş işçiliğinin zirve noktasıdır. Ani'nin sessizliği ve heybeti, ziyaretçilerini derinden etkiler. Şehir merkezinde ise Kars Kalesi, şehri kuşbakışı izleyebileceğiniz en güzel noktadır. Kalenin eteklerinde bulunan Taş Köprü ve tarihi hamamlar, Osmanlı dokusunu yansıtır. Ancak şehir merkezinin asıl karakterini, Rus işgali döneminden kalan Baltık mimarisi yapılar oluşturur. Geniş caddeler üzerine kurulu, kesme bazalt taşından yapılan bu binalar, bugün otel, resmi kurum veya konut olarak kullanılmaktadır.