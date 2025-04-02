Kars'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kars'ın Kağızman ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İlçedeki bir düğün salonu önünde akrabalar Öcalan G. (26), Eyüp G. (21) ve Ömer G. (22) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Ömer G, Öcalan G. ve Eyüp G'yi bıçakla yaraladı.
Ailesi tarafından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Öcalan G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eyüp G. ise buradaki ilk tedavisinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ömer G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.