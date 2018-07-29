Olay 24 Haziran´da Arpaçay Yaylası'nda meydana geldi. İki çoban hayvan otlatırken yanlarındaki eşeklere işkence yapmaya başladı. Biri işkence yaptı, diğeri de bu işkenceyi cep telefonuna kaydetti. Olayın sosyal medyada paylaşılmasından sonra Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
İŞKENCECİLER 1250 TL PARA CEZASI KESİLİP SERBEST BIRAKILDI
İlçedeki 54 yaylada arama yapıldı ve sonunda o çabanlar bulundu. İki eşeğin başına ceketini sarıp, elindeki sopa ile defalarca vuran çoban Vedat Ç., o görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bin 250 TL idari para cezası uygulanan çoban, serbest bırakıldı.
DHA'nın haberine göre, eşeklerden biri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi´nce korumaya alınırken, diğer eşeğin sahibi Gökhan Aydın, vermek istemedi.
EŞEKLERDEN BİRİ KORUMA ALTINA ALINDI, DİĞERİNE İSE SAHİBİ BAKIYOR
Vedat Ç.´nin çobanlığı yaptığı hayvanların sahibine ait eşek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak müdürlüğün barınağına götürüldü. Şiddete maruz kalan diğer eşek ise sahibi Gökhan Aydın´ın yanında. Gökhan Aydın, eşeğini vermek istemediğini belirterek bakımından sorumlu olduğuna dair belgeyi imzalayarak kendi koruması altında tuttu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerinin eşeği koruma altına almaya geldiklerinde eşeğini vermeyeceğini belirtti.
BELEDİYE BAŞKANI VE JANDARMA KOMUTANLIĞINA TEŞEKKÜR ETTİ
Gökhan Aydın, olayın ardından Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay´ın kendisiyle çok ilgilendiğini, özel veteriner hekim göndererek muayenesini yaptırdığını, sürekli de telefonla arayıp gelişmeleri takip ettiğini söyledi. İlçe Jandarma Komutanlığına da teşekkür eder Aydın, "Komutanından her bir görevlisine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Olayın ardından konunun üzerine gittiler ve gerekli işlemlerin başlatılmasını sağladılar" dedi.
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