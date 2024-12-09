Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kars'ta kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi

        Kars'ta kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, ünlü sarıçam ormanlarıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkanı sunuyor.

        2

        Sarıçamların içinde ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi de kızıl sincaplarla şenlendi.

        3

        Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren kızıl sincaplar, doğa fotoğrafçılarınca görüntülendi.

        4

        Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, Sarıkamış'ın doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

        5

        Bu güzelliklerin arasında kızıl sincapların da bulunduğunu, kar yağdıktan sonra görülmediğini anlatan Koçaş, "Sabahın ilk ışıklarıyla buraya geldik.

        6

        Şu anda havalar güneşli, kızıl sincaplar tekrar ortaya çıktı. Onların daldan dala atlayışlarını, kozalakları kırıp içindeki taneleri yemelerini, doğa fotoğrafçıları olarak görüntülemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        #kızıl sincaplar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!