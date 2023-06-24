Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kars'ta kurbanlıkların tren raylarında tehlikeli pazar yolculuğu

Kars'taki besici kurbanlık koyunlarını tren raylarından geçirmeye çalıştığı sırada büyük bir tehlike atlattı

Kars'ta kurbanlıkların tren raylarında tehlikeli pazar yolculuğu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kent merkezinde Alparslan Mahallesi hemzemin geçidi yanında Kömür Tevzi mevkisinde Kurban Bayramı için kurulan pazar alanına köy ve besi çiftliklerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunuluyor.

Pazara hayvanlarını getiren bazı besicilerin tren raylarını kullanması zaman zaman tehlikeye yol açıyor.

Kurbanlıklarını Bülbül Mahallesi'nden pazara tren rayları üzerinden getirmeye çalışan besici İsmail Kaya, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nin geçişine denk geldi.

Raylar üzerinde koyun sürüsünü gören makinist, fren yaparak koyunlara çarpmadan treni son anda durdurabildi.

Şehir merkezinde olması nedeniyle vatandaşların ilgi gösterdiği pazarda, besiciler alana sığmadıkları için zaman zaman tren hattında da satış yapılıyor.

Besici İsmail Kaya, AA muhabirine, Kağızman'dan hayvanları satmak için getirdiklerini söyledi.

Sürünün tren yoluna girmesiyle korku yaşadığını anlatan Kaya, "Tren geldi çok korktum, kaçtım hayvanları çeviremedim, yola girdi. Hayvanlar raya girince ben de çeviremedim, mecbur kaldım öyle sürdüm. Tren geldi sürünün önünde durdu. Kaptan treni durdurdu, durdurmasaydı hepsi ölecekti." diye konuştu.

Besici Zahit Şirin de pazara 30 küçükbaş kurbanlık getirdiğini belirterek, "Burada kurbanlık satıyoruz. 10 kurban sattık önümüzdeki günlerde inşallah hepsini satacağız. Tren de yanımızdan geçiyor, çok tehlikeli. Biraz önce bir arkadaşın koyunlarına çarpacaktı, son anda durdurdular." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

296 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
GÜNDEM 296 göçmen ülkelerine gönderildi
Akhisar'da fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
GÜNDEM İşçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 10 yaralı
Rostov nerede? Rostov haritadaki yeri ve konumu nasıl?
GÜNDEM Rostov haritadaki yeri ve konumu nasıl?
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet Kurban Bayram namazı vakitlerini duyurdu!
GÜNDEM Bayram namazı saat kaçta?
Bakan Koca'dan iddialara yalanlama! - En son haberler
GÜNDEM Bakan Koca'dan iddialara yalanlama
Bakan Mehmet Şimşek'in hocası olan ekonomist Korhan Berzeg Gönen'den 8 gündür haber alınamıyor - Güncel Haberler
GÜNDEM Bakan Şimşek'in hocasıydı! 8 gündür aranıyor
Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü katliam gibi kaza 'Hayırlı olsun' ziyareti dönüşü olmuş
GÜNDEM 6 kişinin can verdiği katliam gibi kaza böyle gelmiş! ...
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor - Güncel Haberler
GÜNDEM Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor
Düğünde, magandalığa dikkat çekmek için kurşun yerine karanfil attılar!
GÜNDEM Magandalığa dikkat çekmek için kurşun yerine ...
Elinde tava ile girdi, isteği reddedilince dehşet saçtı! O anlar kamerada! - Güncel Haberler
GÜNDEM Elinde tava ile girdi, isteği reddedilince dehşet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.