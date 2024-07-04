Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu Kars'ta bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine hastaneye giden ve ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 04.07.2024 - 01:03 Güncelleme: 04.07.2024 - 01:05 facebook

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