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        Haberler Gündem Kars'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil refüje çarparak devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Kars'ın Selim ilçesinde, refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 00:27 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:27
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        Refüje çarparak devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        Cengiz Ö. (60) yönetimindeki otomobil, Erzurum-Kars kara yolu Karahamza köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Erdoğan Ö. (45), Mevlüt Ö. (65), Hacer Ö. (60) ve Melek Ö. (75) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yaralılar Selim ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

        Selim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan Mevlüt Ö'nün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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