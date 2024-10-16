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        Haberler Gündem Kars'ta sağanak etkili oldu - Güncel haberler

        Kars'ta sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların bir süre daha bölgede etkisini sürdüreceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:32
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        Kars'ta sağanak etkili oldu
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        İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

        Vatandaşlardan Mehmet Sağlam, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Acayip bir yağmur yağdı, yollarda adeta göller oluştu. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. "dedi.

        Yağışların bir süre daha bölgede etkisini sürdüreceği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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