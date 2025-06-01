Kars'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı
Can A. idaresindeki hafif ticari araç, Harun Y. yönetimindeki hafif ticari araç ve Süleyman K'nin kullandığı otomobille Harakani Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar karşı şeritten gelen Ahmet Ö. idaresindeki hafif ticari araca isabet etti.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.