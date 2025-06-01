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        Haberler Gündem Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kars'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

        Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 00:32 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:32
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        Kars'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
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        Can A. idaresindeki hafif ticari araç, Harun Y. yönetimindeki hafif ticari araç ve Süleyman K'nin kullandığı otomobille Harakani Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar karşı şeritten gelen Ahmet Ö. idaresindeki hafif ticari araca isabet etti.

        Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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