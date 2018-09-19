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9 yaşındaki Sedanur, 4 gündür kayıp...
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Kars Valisi: “Sedanur’u arama çalışmaları devam ediyor”

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 4 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in arama çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Şüpheli bir kişinin sorgusunun sürdüğünü belirten Doğan, "Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var" dedi

19.09.2018 - 13:48 | Güncelleme: AA

Arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kars Valisi Rahmi Doğan, “Paslı köyünde kaybolan kız çocuğu ile ilgili çok ciddi bir ekip oluşturduk, bugün tekrar birtakım takviyeler de yaptık. Çocuğun kaybolduğu köyü zaten gördünüz, çocuğun kaybolma ihtimalinin çok düşük olduğu bir alan. O yüzden farklı gelişmelerde olabileceğini düşünerek araştırmalarımızı o yönde takip ediyoruz. Bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Şüphelendiğimiz kişilerle ilgili tahkikatlar devam ediyor, en kısa süre içerisinde bir netice alacağımızı tahmin ediyorum” dedi.
Şu anda bir gözaltı olmadığını ifade eden Vali Doğan, “Şüpheli bir kişi var. Gözaltı yapılır yapılmaz hususu henüz adli makamların kararı doğrultusunda. İfadelere göre alınan bir kişi var, onun sorgusu devam ediyor ama ne çıkar? Olayla ne kadar bağlantılıdır? O hususu bilmiyoruz. Şüpheli olan şahsın kendisi zaten eski hükümlü normalde tamamlanmamış bir kişi, yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifade de olayın olduğu anda onun da orada olduğu bir bilgi var. Araştırmalarımızı da o kişi üzerinde yoğunlaştırdık. Takip ediyoruz inşallah çocuğumuzu sağ salim bir vaziyette bulur ailesine kavuştururuz diye düşünüyorum” diye konuştu.
Öte yandan bugün Ermenistan’da mahkemeye çıkacak olan Umut Ali Özmen hakkında da bir açıklama yapan Vali Doğan, “Umut Ali ile ilgili her türlü girişim yapıldı. Sadece Ermenistan’daki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Büyük ihtimal bu hafta içerisinde tamamlanır, döner gelir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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