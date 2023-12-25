Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.377,34 %-2,38
        DOLAR 29,2920 %0,17
        EURO 32,3053 %0,27
        ALTIN 1.932,57 %0,21
        FAİZ 37,45 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 22,80 %0,43
        BITCOIN 43.193,00 %-0,77
        GBP/TRY 37,1907 %0,10
        EUR/USD 1,1016 %0,03
        BRENT 79,07 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 3.159,74 %0,21
        Haberler Ekonomi Otomobil Karsan'dan Japonya çıkarması - Otomobil Haberleri

        Yerli toplu taşıma aracı Japonya'da yolcu taşıyacak

        Karsan ilk sağdan direksiyonlu aracı olan e-JEST'i, Japonya'da Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen tören ile tanıttı. Şirket, Japonya pazarında distribütörü Altech firmasıyla faaliyetlerine başladı. Karsan CEO'su Okan Baş, "Hedefimiz bu yılı 22 ülkede 1000 adet elektrikli araca ulaşarak kapatmak. Kanada'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale geldik. Gelecek yıl içinde Japonya pazarında da 100 adetlik satış hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karsan 'JEST'i Japonya'ya taşıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karsan, Kuzey Amerika’nın ardından Japonya pazarında hizmet vermeye başlıyor.

        Japonya pazarına Nisan 2023’de Altech firmasıyla gerçekleştirdiği iş birliği anlaşmasının ardından giriş yapan Karsan, e-JEST modelinin Japonya lansmanını gerçekleştirdi.

        Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, Japonya’da tanıttıkları e-JEST’in, Karsan’ın ilk sağdan direksiyonlu aracı olduğunu vurguladı.

        Baş, "Bu yılı 22 ülkede 1000 adet elektrikli araca ulaşarak kapamayı bekliyoruz. Kanada’dan Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale geldik. Japonya pazarında da önümüzdeki sene 100 adetlik satışa ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        6 metrelik elektrikli şehir minibüsü Karsan e-JEST, 22 kişilik yolcu kapasitesine sahip.

        Gücünü BMW’nin 135 kW’lik elektrik motorundan alan araç, 88 kWh batarya kapasitesi ile 210 kilometreye kadar menzile sahip. Hızlı şarj ile 1 saatte, ev tipi gece şarjı ile 4 saatte şarj olabilen e-JEST'te, enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sabiha Gökçen'de 2. pist açılıyor
        Sabiha Gökçen'de 2. pist açılıyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!