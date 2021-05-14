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Karsan'dan Mersin'e 30 adetlik doğal gazlı otobüs teslimatı

Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 30 adet CNG yakıtlı (doğal gaz) Menarinibus Citymood otobüs teslim etti.

Karsan'dan Mersin'e 30 adetlik doğal gazlı otobüs teslimatı
AA

Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 30 adet CNG yakıtlı (doğal gaz) Menarinibus Citymood otobüs teslim etti.

Karsan'ın açıklamasına göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha çevreci otobüsler kullanmak üzere açtığı 73 araçlık ihaleyi kazanan şirket, iş artışıyla birlikte 87 adetlik ihale kapsamında ilk 30 adetlik Menarinibus Citymood'un teslimatını gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin düzenlenen törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, ticaret odası temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Törende, temsili anahtarı alarak teslim edilen Menarinibus Citymood'ların ilk test sürüşünü gerçekleştiren Seçer, burada yaptığı açıklamada, Karsan tarafından teslim edilen araçların ağırlıklı olarak kadın şoförler tarafından kullanılacağını bildirdi.

Arpacıoğlu ise Akdeniz sahil şeridinin en güzel kentlerinden Mersin'i çevreci araçlarla buluşturmanın kendileri için oldukça heyecan verici olduğunu bildirdi.

İhaleyi kazandıktan kısa bir süre sonra bugün ilk teslimatlarını gerçekleştirdikleri 12 ve 18 metrelik CNG'li Menarinibus Citymood otobüslerin, şehrin tarihi dokusu ve mimarisiyle uyumlu şekilde hizmet vermeye başladığını kaydeden Arpacıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Araçlarımızın büyük oranda kadın şoförler tarafından kullanılacak olması bizleri ayrıca sevindiriyor, araçlarımız emin ellerde. Konforu ve çevreciliğinin yanı sıra yakıtta cimriliğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ciddi oranda operasyonel tasarruf sağlayacağına inandığımız araçlarımızı, belediyemizin talepleri doğrultusunda yüksek teknolojiye sahip kamera ve kayıt sistemleri, çarpışma sensörleri, özellikle pandemi döneminde ihtiyacı daha da belirgin hale gelen temiz hava girişli yüksek kapasiteli sürücü ve yolcu klimaları ile donattık."

- "Kalan 57 aracı da kısa sürede Mersin halkıyla buluşturmak istiyoruz"

Arpacıoğlu, çok geçmeden kalan 57 aracı da aynı şekilde Mersin halkıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Teslimatını gerçekleştireceğimiz 87 adet Menarinibus Citymood'un tüm temizlik, bakım ve onarım işleriyle birlikte tam operasyon hizmetini de aynı titizlikle yürüteceğiz. Karsan olarak Türkiye'nin her noktasına modern toplu taşıma araçları sunmak ve profesyonel ekibimizle yerinde operasyon hizmetleri vermek üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

- Çevre dostu Menarinibus Citymood'lar operasyon maliyetlerini de düşürüyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, düşük yakıt sarfiyatı ve düşük operasyon maliyetleri sunan 12 metrelik doğal gazlı Menarinibus Citymood; tam alçak tabanlı yapısı, bağımsız ön süspansiyonu ve üstün konfor sunuyor.

Diyagnoz özellikli tam dijital ekranı, geniş görüş açısı ve otomatik şanzımanıyla kullanıcısına rahat operasyon yapma imkanı sunan otobüslerin çevreci Euro 6 normlarına uygun 7,8 litre silindir hacmine sahip FPT CURSOR 8 CNG motoru, kullanıcılarına 243 kW güç ve maksimum 1.300 Nm tork sunuyor. 36 sabit koltuğu ve toplam 137 kişilik yüksek yolcu kapasitesiyle şehir içi ulaşıma farklı bir boyut kazandıran 18 metre uzunluğundaki körüklü Menarinibus Citymood ise konfor alanını genişletiyor.

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