Karşıyaka: 5 - Kuşadasıspor: 1 | MAÇ SONUCU

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka evinde düşme hattındaki Kuşadasıspor'u da erteleme maçında 5-1 mağlup etti. Karşıyaka son 4 haftaya puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyarak girdi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yağmur altında oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 5'inci dakikada Sefa, 72'nci dakikada Abdülkadir, 80'inci dakikada Ali Sinan ve 90 ve 90+6'da İshak attı. Konuk ekibin tek golü 16'ncı dakikada Tahsin'den geldi. Bu skorla puanını 54'e çıkartan, son 5 haftada namağlup 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Kaf-Kaf bitime 4 maç kala şampiyonluk umutlarını da korudu. Kuşadasıspor ise 20 puanla düşme potasında kaldı.

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Karşıyaka'da sakatlıktan çıkıp geçen hafta ikinci yarıda oyuna giren Enes Nalbantoğlu 9 maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Geçen hafta Anadolu Üniversitesi önünde sakatların çokluğu nedeniyle 11'de oynayan altyapı patentli Berat yine as kadroda oynadı. Anadolu Üniversitesi maçında burnu kırılmasına rağmen oyuna devam edip gol atan, ardından ameliyat olan Ali Sinan ise bu kez maskeyle görev yapıp yine ağları sarstı. Sakatlıkları devam eden Onur Akbay, Erdal Öztürk ve Mert Torlak'ın yanı sıra göğsünde ağrı olan Hakan Barış kadroda yoktu. Ali Sinan'ın golüne asist yapan kaleci Hakan Canbazoğlu da sakatlanıp yerini Hasan'a bıraktı.