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        Haberler Spor Basketbol Karşıyaka, uçaktaki arıza nedeniyle otele döndü - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka, uçaktaki arıza nedeniyle otele döndü

        Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'le oynadığı maçın ardından İzmir'e dönmek üzere bindiği uçaktaki arıza nedeniyle otele döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 05:24 Güncelleme: 31.10.2024 - 05:24
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        Karşıyaka, uçaktaki arıza nedeniyle otele döndü
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        Deplasmanda 71-59 kazandıkları karşılaşma sonrası Rodos Havalimanı'na giden yeşil-kırmızılı kafileyi İzmir'e götürecek özel uçağın pilotları, yaşanan sorun nedeniyle kalkıştan vazgeçti.

        Uçaktan indirilen yeşil-kırmızılı kafile, terminalde beklemeye başladı.

        Uçakta yapılan kontrollerin ardından sefer iptal edildi. Yeşil-kırmızılı kafile, bunun üzerine otele döndü.

        Geceyi otelde geçirecek yeşil-kırmızılı ekibin gün içinde İzmir'e dönmesi planlanıyor.

        Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda konuk olduğu Kolossos H Hotels'i 71-59 yenmişti.

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        #Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı
        #Rodos
        #İzmir
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