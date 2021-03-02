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Karslı Fatih, önce kule yaptı, sonra içinde kitap okudu

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde oturan 13 yaşındaki Fatih Seher Bartuk, kardan kule yaptı. Kovalara doldurarak kalıp haline getirdiği karları üst üste koyarak kule haline getiren Fatih Seher, içerisine girerek kitap okudu

Karslı Fatih, önce kule yaptı, sonra içinde kitap okudu
DHA

Kars'ın Susuz ilçesinin Yolboyu köyünde yaşayan Fatih Seher Bartuk, çileye dönüşen kar yağışını eğlenceye çevirdi.

DHA'nın haberine göre kardan adam yaparak işe başlayan Bartuk, ardından kule yapımına girişti.

Kovalara doldurarak kalıp haline getirdiği karları üst üste yığarak karşılıklı kuleler inşa eden Bartuk, 3 gün boyunca çalıştı.

Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde karşılıklı olarak 20 ayrı kule yapan Bartuk, eserinin arasına girerek kitap okudu.

Yakından ilgilendiği kardan kulelerin, rüzgarın da etkisiyle eğilmesine üzülen Bartuk, "Kovalara kar doldurup suyla ıslattıktan sonra birer birer kalıp halinde çakırdım. Önce yan yana dizdim ardından üst üste koydum. Güzel bir kule olmuştu ama sonrasında rüzgar esti, tipi oldu. Sabah kalktığımda baktım hepsi eğilmiş. Kardan adamlar bile eğilmişti. Bende günlerce bu kule içinde ders çalıştım, kitap okudum" dedi.

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