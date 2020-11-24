Karslı öğretmenler hazırladıkları video kliple kentin doğal güzelliklerini tanıttı

AA

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen öğretmenler, Digor ilçesindeki bazı turistik alanlar ile okullarda klip çekti.

Öğretmenler, ilçedeki doğal ve tarihi güzelliklerin olduğu alanlarda çektikleri "Öğretmen için söyle Digor" adlı video klipte "Benim Adım Öğretmen" adlı eseri seslendirdi.

İlçede görev yapan öğretmenlerin hazırladığı ve Digor Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaştığı video klip, izleyenlerin beğenisini topladı.

Digor İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade ederek, "Çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğretmenlerimiz yaptıkları çalışmayla ilçemizin doğal güzelliklerinden bazılarını yansıttı. Bu özel günde güzel bir çalışma oldu, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Digor Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Ergin Kutay da Digor ilçesinin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için öğretmenlerle bir klip hazırladıklarını söyledi.