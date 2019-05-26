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Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı!

İHA

Kars’ta, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

FETÖ'den tutuklandılar

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK mensupları içerisine sızan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilerek yurt genelinde değişik illerde yapılan çalışmalarda 1 yarbay, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 8 astsubay, 1 uzman çavuş ve Harp Okulu'nda sözleşmeli subay öğrencisiyken ihraç olan 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolleri için hastaneye, ardından da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 yarbay, 1 yüzbaşı ve 3 astsubay olmak üzere toplam 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerden 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 5 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli subay öğrencisi rütbesindeki toplam 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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