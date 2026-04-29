Kars’ta uzun süredir haber alınamayan 15 yaşındaki çoban derede ölü bulundu
Kars'ta 28 Nisan sabahından beri haber alınamayan 15 yaşındaki çoban Kudret Ahmedi için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin dere çevresinde yoğunlaştırdığı çalışmalarda Ahmedi'nin cansız bedeni su içinde bulundu. İlk değerlendirmelere göre çobanın, dereye düşerek hayatını kaybettiği belirlendi
Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçakale köyünde kaybolan 15 yaşındaki çobandan acı haber geldi. Gün boyu süren arama çalışmalarının ardından genç çobanın cansız bedeni dere yatağında bulundu.
HABER ALINAMADI
İHA'daki habere göre olay; Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. 28 Nisan sabah saat 08.00'den itibaren kendisinden haber alınamayan Afgan uyruklu Kudret Ahmedi için saat 14.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
DEREYE DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ
İhbarı yapan A.Ö., gencin dereye düşmüş olabileceğini belirtti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Toplamda 5 araç ve 20 personelin katıldığı çalışmalarda ekipler saat 15.00 itibarıyla arama faaliyetlerine başladı.
GENİŞ ALANLAR KONTROL EDİLDİ
Zorlu arazi şartlarına rağmen hem karadan tarama yapıldı, hem de drone desteğiyle geniş alanlar kontrol edildi.
ARA VERİLDİ
Gece arama çalışmalarına ara verildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bu sabah itibariyle başlatılan çalışmaların yoğunlaştığı dere çevresinde yapılan incelemelerde, kayıp çobanın cansız bedeni su içerisinde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu sudan çıkarılan Ahmedi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı.
DEREYE DÜŞÜP ÖLMÜŞ
İlk değerlendirmelere göre gencin dereye düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.