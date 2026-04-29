        Kars'ta uzun süredir haber alınamayan 15 yaşındaki çoban derede ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kars’ta uzun süredir haber alınamayan 15 yaşındaki çoban derede ölü bulundu

        Kars'ta 28 Nisan sabahından beri haber alınamayan 15 yaşındaki çoban Kudret Ahmedi için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin dere çevresinde yoğunlaştırdığı çalışmalarda Ahmedi'nin cansız bedeni su içinde bulundu. İlk değerlendirmelere göre çobanın, dereye düşerek hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:13 Güncelleme:
        15 yaşındaki çoban ölü bulundu
        Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçakale köyünde kaybolan 15 yaşındaki çobandan acı haber geldi. Gün boyu süren arama çalışmalarının ardından genç çobanın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

        HABER ALINAMADI

        İHA'daki habere göre olay; Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. 28 Nisan sabah saat 08.00'den itibaren kendisinden haber alınamayan Afgan uyruklu Kudret Ahmedi için saat 14.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        DEREYE DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ

        İhbarı yapan A.Ö., gencin dereye düşmüş olabileceğini belirtti.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Toplamda 5 araç ve 20 personelin katıldığı çalışmalarda ekipler saat 15.00 itibarıyla arama faaliyetlerine başladı.

        GENİŞ ALANLAR KONTROL EDİLDİ

        Zorlu arazi şartlarına rağmen hem karadan tarama yapıldı, hem de drone desteğiyle geniş alanlar kontrol edildi.

        ARA VERİLDİ

        Gece arama çalışmalarına ara verildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Bu sabah itibariyle başlatılan çalışmaların yoğunlaştığı dere çevresinde yapılan incelemelerde, kayıp çobanın cansız bedeni su içerisinde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu sudan çıkarılan Ahmedi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı.

        DEREYE DÜŞÜP ÖLMÜŞ

        İlk değerlendirmelere göre gencin dereye düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 26 Nisan 2026 (Air Anka'nın Filo Planlaması Nasıl?)

        Airport bu hafta, Türk sivil havacılığının yükselen değerlerini ve havayolu şirketlerinin gelecek vizyonlarını gündeme taşıyor. Pandemi sonrası değişen pazar dinamiklerinde Air Anka'nın filo planlaması, büyüme hedefleri ve küresel rekabetteki stratejik adımları tüm detaylarıyla mercek altına alınıyo...
        #kars
        #Son dakika haberler
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
