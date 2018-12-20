Olay, sabah saatlerinde, Kartal D-100 karayolu yan yol Soğanlık Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kadir K. yönetimindeki araç D-100 karayolunda ilerlerken, iddiaya göre sürücü Kadir K, direksiyon başında henüz bilinmeyen bir nedenle uyuya kaldı.

Uyuya kalan sürücü, yan yolda önce kaldırıma daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen ekipler, direksiyon başında uyuyan ve araç içinde kitli kalan sürücüyü uyandırmak için uzun süre uğraş verdi.

Yoğun çaba sonucu uyandırılan ve aracının kapısını açan Kadir K. 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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