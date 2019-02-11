Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın dün ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen mahalleli, o anları cep telefonları ile görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin yıkım boyunca sulama yaptığı çalışmalara saat 10.00'da bir süre ara verildi. Bu sırada olay yerine gelen bir kepçe operatörü, binanın önündeki beton yığınlarını temizledi. Yaklaşık bir saat sonra binanın yıkımına devam edildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.Bu kapsamda dün başlanan Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine akşam saatlerinde ara verilmişti.